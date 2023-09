L’auto finisce fuori strada e si cappotta: ferito il conducente

TERZO D’AQUILEIA. Un uomo di circa 70 anni è stato soccorso nella tarda mattinata di giovedì 21 settembre per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Terzo di Aquileia, in località San Martino, in via Gramsci.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine l’uomo ha perso il controllo dell’auto che stava conducendo: una volta uscito di strada il veicolo si è cappottato.

L'auto cappottata a Terzo d'Aquileia

Sul posto sono giunti l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l'elisoccorso. Attivati anche i vigili del fuoco.

Dopo le prime cure ricevute sul posto l’automobilista è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato a bordo dell’elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni giudicate di media gravità.