Bed and breakfast senza autorizzazioni: multa da oltre 1.600 euro

UDINE. Gli agenti della polizia Locale di Udine hanno accertato l'esercizio di un'attività di Bed and Breakfast condotta abusivamente da un cittadino italiano, in zona di Borgo stazione.

Il proprietario non aveva infatti presentato la prevista Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e non comunicava alla Questura i nominativi degli ospiti: è così scattata la sanzione amministrativa di 1.666,67 euro. Per la mancata comunicazione degli ospiti è prevista anche la notizia all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione della sanzione penale.

Gli uffici competenti valuteranno anche eventuali risvolti di tipo fiscale.

In un’altra attività ricettiva autorizzata, durante i controlli svolti dal personale dell'ufficio di polizia amministrativa e commerciale, si è riscontrato che il gestore utilizzava per i suoi ospiti un numero superiore di camere rispetto a quanto comunicato. La sanzione in questo caso è stata di 500 euro.