Caso acciaieria, commissioni regionali in audizione. Polemiche per l’esclusione dei comitati

TRIESTE. La possibile realizzazione di un'acciaieria nella zona dell'Aussa Corno è stata al centro della seduta congiunta della II e della IV Commissione permanente, nell'aula del Consiglio regionale.

Il programma della riunione prevedeva l'audizione di numerosi portatori di interesse, coordinata da Markus Maurmair (FdI), presidente dell'organismo consiliare che si occupa di Attività produttive, coadiuvato dal leghista Alberto Budai, al vertice della Commissione Territorio e Ambiente.

Prima di dare la parola agli ospiti, Maurmair ha spiegato la scelta di non integrare l'elenco degli auditi, come richiesto dalle Opposizioni, in quanto non previsto dalle regole vigenti: "I firmatari della petizione contro l'acciaieria - ha assicurato il presidente della II Commissione - avranno comunque la possibilità di illustrarne i contenuti in lungo e in largo durante una seduta specifica che dedicheremo alla loro proposta".

Una promessa che non è bastata a Rosaria Capozzi. L'esponente del Movimento Cinque Stelle è convinta che l'elenco degli auditi dovesse essere allargato, proprio a norma di regolamento, e per questo motivo no ha partecipato ai lavori della Commissione.

Capozzi ha abbandonato l'aula, "indignata dal sentir dire che aumento di emissioni e inquinamento possano essere occasione di sviluppo economico e sociale per il territorio".

ACON

Una posizione critica condivisa da Furio Honsell di Open, che ha giudicato "irrituale la scelta di non integrare l'elenco degli auditi con i primi firmatari della petizione: nella legislatura precedente ogni richiesta di questo genere era stata accolta".

Il consigliere ha poi consegnato a Maurmair e Budai "una lettera che mi è stata consegnata dai comitati che in questo momento stanno animando un sit-in fuori da questo palazzo".

Si tratta dei gruppi di cittadini che nei mesi scorsi avevano raccolto 25mila firme (quasi 22mila quelle poi riconosciute formalmente) contro il progetto-acciaieria. Analoghi gli argomenti di Serena Pellegrino (Alleanza Verdi e Sinistra), che "come vicepresidente della IV Commissione" ha voluto "prendere le distanze dalla scelta di non audire tutti i portatori di interesse. Chiedo ancora di derogare al regolamento formale e di dare voce a quei cittadini".

L'approfondimento del progetto delle multinazionali Danieli e Metinvest era stato richiesto da dieci consiglieri di Opposizione di cui si è fatto portavoce Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto per l'autonomia-Civica Fvg.

Dopo aver riepilogato i vari passaggi della vicenda, Moretuzzo ha auspicato "che si faccia finalmente chiarezza su un progetto che è evidentemente da tempo sul tavolo della Giunta regionale".

"Se il no espresso di recente dall'Esecutivo è legato a criteri ambientali - ha aggiunto il capogruppo di Opposizione - sarò il primo a sottoscrivere questa scelta, ma non mi si venga a dire, come fa l'assessore Bini in un'intervista di oggi, che non ci sono i soldi per fare l'investimento, dopo che a luglio abbiamo votato un assestamento di bilancio da 1 miliardo".

"Ho detto che 250 milioni di soldi pubblici sono risorse importanti, non ho mai detto che non abbiamo risorse di questo tipo", gli ha replicato Sergio Emidio Bini, assessore alle Attività produttive, che partecipa alla seduta assieme ai colleghi Cristina Amirante (Infrastrutture) e Fabio Scoccimarro (Difesa dell'ambiente).

Bini ha rigettato anche le critiche sulla mancanza di investimenti regionali relativi all'area Aussa-Corno. "Dagli studi in nostro possesso - ha aggiunto l'assessore per spiegare il sostanziale "no" della Giunta - emergono alcuni aspetti: non c'è lo spauracchio dell'inquinamento, ma ci sono criticità relative ai trasporti e in particolare a un impianto ferroviario assolutamente sottodimensionato, con necessità di investimenti per decine di milioni di euro".