Cupole, salottini e stand di qualità: apre “Gusti” che guarda al 2025

Uno stand elegante e suggestivo davanti al Municipio di Gorizia, voluto dalla Camera di commercio Vg. Una cupola alta più di quattro metri in piazza Cavour allestita da Tiare shopping. Più altre realizzazioni che evidenziano, già oggi, come sia cresciuta l’attenzione “estetica” alla manifestazione, più lontana dall’aspetto di una sagra, più vicina a un autentico salotto del gusto.

Parte giovedì 21 settembre “Gusti di frontiera” con 341 stand suddivisi nei 14 borghi. Apertura dei chioschi anticipata già dalle 13 mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista alle 17 nel Parco del Municipio che quest’anno ospita il nuovo “Parco del Gusto”: saranno presenti il sindaco Rodolfo Ziberna, l’assessore comunale Arianna Bellan, l’assessore regionale Sergio Emidio Bini con l’attesa partecipazione del presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

«Desideriamo valorizzare al massimo la presenza delle eccellenze locali e regionali anche in vista del 2025, quando saremo Capitale europea della cultura assieme a Nova Gorica», dichiarano Ziberna e Bellan. «Il grande successo che queste proposte hanno riscosso durante la passata edizione ci conferma che questa è la strada giusta: l’attenzione per le peculiarità del territorio è particolarmente rilevante proprio nell’ottica di Go!2025».

Davvero numerosi i presidi slow food della nostra regione presenti nel Parco: dal cavolo capuccio, al radic de mont, il miele di montagna, la varhackara, il pestih, la pecora carsolina, il pestat di Fagagna, la cipolla rossa di Cavazzo, la pitina, il miele di marasca, il fagiolo di San Quirino, il Pan de sorc. Ogni giorno sono previsti focus sui prodotti con degustazioni alle 11.30 e alle 18 accompagnati dalle Ribolle Il carpino, Vigna Runc Primosic, Think Yellow Fiegel. Venendo allo spazio “De Gusto” voluto dalla Camera di commercio, in piazza Municipio 1, saranno presenti uno stand per la somministrazione di piatti caldi accompagnati da birra artigianale, vino locale, acqua e bibite analcoliche, tutto proveniente dalla regione Friuli Venezia Giulia e uno stand dedicato a bar enoteca, con un’ampia selezione di vini bianchi e rossi regionali, e un angolo e dedicato ai drink con superalcolici prodotti in regione. Il pastificio Barone doo che realizzerà gli gnocchi.

La collaborazione con il Flag gac Fvg e Fish very good vedrà De Gusto coinvolto nella realizzazione di 9 show cooking dedicati all’utilizzo del pescato locale anche prodotto attraverso l’itticoltura. Nella realizzazione saranno impegnati gli chef Nevio Lupi e Salvatore Marino. Non mancherà il Granchio blu.

Tornando al Parco del Gusto, già oggi alle 18.30 degustazione dei formaggi Zoff e del prosciutto D’Osvaldo mentre, domani, l’area verde del Municipio aprirà alle 11.30 con la protagonista della mattinata, la chef mobile Manuela Rossi che, nel pieno rispetto della cucina senza sprechi, preparerà la Panzanella in bicchiere. Spazio nel pomeriggio allo chef Davide Morsolin che proporrà il Riso slow food con l’ormai celebre granchio blu seguito dalle preparazioni proposte dalla chef Chiara Canzoneri.

Si parlerà di cibo bio e di sostenibilità in apertura della giornata di sabato (10.30): un viaggio sensoriale con Cristina Micheloni e Marco Fragiacomo. Chef Morsolini torna alle 11 per una nuova degustazione (pecora carsolina con cipolla di Cavasso e aceto Sirk) sulle note dell’Orchestra fisarmonica Kremenjak per lasciare spazio alle 15.30 al maestro gelatiere Roberto Comelli che proporrà un gelato con le mele antiche e il miele di marasca e, a seguire, un gelato alla Scuete Fumade della malga Confin.

Partecipa Silvia Biodi co-autrice del libro “Il tempo della Mela”. Alle 18 Michela Fabbro e la biologa dell’Ogs Marina Cabrini tratteranno il tema del cibo buono che aiuta a star bene parlando di pesca sostenibile.

Ulteriore novità di quest’edizione è la creazione di una mappa interattiva presente sul sito di Gusti (www.gustidifrontiera.it) realizzata da Insiel spa e Infofactory srl con il Comune di Gorizia che aiuterà ad orientarsi tra borghi e stand, con informazioni pratiche e turistiche.

Grazie alla geolocalizzazione di tutta la manifestazione, l’utente non solo potrà trovare nella mappa la descrizione per ciascun borgo, il programma del Parco del Gusto, le informazioni dettagliate su ciascuno stand e sui prodotti di ciascuna area geografica per costruirsi un proprio percorso di visita.