Auto esce di strada, finisce in un fosso e si cappotta: un ferito

PRADAMANO. Ha perso il controllo dell'auto, finendo per ribaltarsi su un fianco, a lato della carreggiata, in un fosso. Una persona è stata soccorsa, nel pomeriggio di venerdì 22 settembre, dal personale inviato dalla centrale Sores.

L'incidente è avvenuto in via Udine, nel territorio comunale di Pradamano, indicativamente nel tratto che precede la rotonda di via Pertini per chi proviene da Udine.

La persona è rimasta bloccata all'interno del veicolo: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarla dall’abitacolo.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.