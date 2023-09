Dalla discoteca di Pradamano alla grande festa di oggi: il libro racconta la storia del Ceghedaccio

UDINE. Un lungo romanzo musicale per rivivere tre decenni di Ceghedaccio, dagli albori della festa inventata da Renato Pontoni nel 1993 in una discoteca di Pradamano, dove fece ballare la gente sulle note dei brani più amati della musica anni Settanta/Ottanta, ma anche un appassionato viaggio sentimentale che arriva fino ai giorni nostri.

A proporli è il libro Ceghedaccio 30 anni, edito da Orto della Cultura nel quale i giornalisti Gian Paolo Polesini e Renato D'Argenio hanno raccolto, tra parole e immagini, i ricordi di Pontoni e di chi quella «festa pazzesca», come l'ha definita lo stesso D'Argenio, l'ha vissuta e continua a viverla. Il volume è stato presentato ieri nella sede della Camera di Commercio a Udine, alla presenza, oltre che degli autori e di Renato e Carlo Pontoni, anche di autorità e rappresentanti delle istituzioni. Nell'arco dei suoi trent'anni di storia, questa festa è diventata un «brand», «un totem - è stato evidenziato - sotto il quale ottomila persone l'anno inneggiano alle speranze del Novecento». «Il Ceghedaccio è quasi un romanzo - ha spiegato Polesini - ed è proprio pensando a un romanzo che è stato scritto. Ma anche un libro pop, come ci fosse la musica dentro. Oltre ad aneddoti e racconti che abbiamo raccolto ci sono tante immagini che da sole rendono la storia di questo grande evento». Una festa che è «anche un fenomeno da studiare», ha aggiunto D'Argenio, ripercorrendo la genesi del volume.

Prima dell'aperitivo offerto dalla famiglia Nonino, il «patron» del Ceghedaccio ha ringraziato la squadra che accompagna il Ceghedaccio a ogni edizione. «Sono passati tanti anni - ha sottolineato Pontoni -, ed è una vera e propria testimonianza di una passione portata avanti con emozione e perseveranza». Tra i prossimi appuntamenti per gli affezionati del Ceghedaccio, la serata Celebration nel padiglione 6 della Fiera di Udine il 20 ottobre, la grande Crociera del Ceghedaccio, pronta a salpare il 26 ottobre, e una nuova data per la Ceghedaccio Symphony Orchestra, in concerto il 9 dicembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.