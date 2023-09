Fiab Udine premia con caffè e brioche i cittadini che utilizzano la bici per recarsi al lavoro

Mobilità più sostenibile con Bike to Work: caffè e brioche offerti in piazza Marconi a Udine ai primi 100 ciclisti che si fermano. L'iniziativa andata in scena nella mattinata di venerdì 22 settembre è stata promossa dalla Fiab Udine, nell’ultimo giorno della settimana europea della mobilità. La vicepresidente di Fiab Udine, Elisabetta Rosso, spiega che "è un modo per premiare le persone che utilizzano la biciletta per recarsi al lavoro. Un'iniziativa che portiamo avanti da tempo e che qui a Udine sta trovando un buon riscontro. Udine come è messa? Si può fare sicuramente di più, certo, introducendo magari rimodulazioni del traffico che consentano una convivenza tra bici, auto e pedoni che non sia una gara tra utenti della strada ma una vera condivisione degli spazi". (videoservizio di Alessandro Cesare)

01:39