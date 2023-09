Beppino Englaro: “Devo molto a Napolitano, quella lettera su Eluana fu un capolavoro di umanità e difesa delle istituzioni”

Beppino Englaro è l’uomo che ha condotto la storica battaglia «per 6233 giorni» in nome della figlia Eluana rimasta per 17 anni in stato vegetativo dopo un incidente stradale.

E quest’uomo ha vissuto un rapporto davvero speciale con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano morto ieri a Roma. Perché nel 2009, da Capo dello Stato, si rifiutò di firmare il decreto legge presentato dal governo Berlusconi che vietava la sospensione di alimentazione e idratazione a soggetti non in grado di provvedere a se stessi». Era di fatto uno stop a quella «dolce morte» per cui il padre di Eluana aveva ottenuto il via libera dai massimi organi giurisdizionali.

Che uomo era il presidente Napolitano?

«Ha detto bene, uomo. Era soprattutto un uomo. Perché la sua caratteristica che ritengo più straordinaria è stata la grande umanità. Umanità non disgiunta dal più alto senso delle istituzioni che ha sempre difeso in modo esemplare».

Come nella lettera inviata all’ex premier Berlusconi nel 2009 sul drammatico caso di sua figlia Eluana?

«Certo mi riferisco proprio a quello. Ricordo un passaggio decisivo della sua missiva al capo del governo: “il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato non consente di disattendere la soluzione che per esso è stata individuata da una decisione giudiziaria definitiva sulla base dei principi anche costituzionali desumibili dall’ordinamento vigente". Insomma il Capo dello Stato ricordò al premier che noi avevamo ottenuto il sì della Corte Costituzionale e i rami del Parlamento non avevano titolo per ostacolarci: me lo lasci dire un capolavoro di difesa delle istituzioni e della Costituzione».

Le è grato per questa iniziativa?

«Grato? Lo scriva pure gli sono super-grato»

Ma lei si sentiva con il Capo dello Stato, gli aveva mai scritto?

«Assolutamente no. Non ce n’è stato bisogno. In seguito invitai sia l’allora premier Berlusconi sia il presidente Napolitano a visitare la stanza di Eluana per rendersi conto in prima persona della situazione. Ma l’incontro non si fece, credo più che altro perché Berlusconi non volle».

L’ha mai incontrato di persona?

«Una volta sola. Ed ero nascosto fra il pubblico. Fu alla fine il 16 ottobre 2009, Eluana era morta a febbraio. Venni invitato al Quirinale insieme con amici giornalisti per il premio “Cronista dell’anno” della provincia di Lucca sul caso Englaro. E fu proprio Napolitano a chiedere alla giornalista Francesca Brunati di portarmi da lui. Quando mi vide non mi tese la mano, ma mi abbracciò con grandissimo affetto ignorando ogni protocollo».