Muore noto ristoratore, gestì vari ristoranti a Udine

UDINE. Per lui, originario di Mestre dove già gestiva alcuni locali, il Friuli era stata una sfida. Ma a Udine Alessandro – per tutti Sandro – Morandini fin da subito si era fatto conoscere per la sua professionalità e per la passione con cui si dedicava al lavoro. Se ne è andato per sempre venerdì 22 settembre, a 68 anni, dopo un peggioramento delle condizioni di salute all’ospedale dell’Angelo della sua cittadina natale.

Brillante, generoso, attento alle esigenze dei clienti. Aveva cominciato la sua avventura friulana nei primi anni Novanta come direttore del ristorante “Alle Volte” in via Mercatovecchio e, dopo aver gestito altri locali come “Il vecchio mulino” e “Al Vapore”, si era dedicato al ristorantino “Buffet da Max” in via Cividale facendolo diventare un punto di ritrovo anche per i volti noti della politica, dello spettacolo, dello sport che qui si sentivano a casa. E che qui arrivavano da ogni dove per assaggiare i famosi bolliti di Sandro.

“Erano la specialità di papà – racconta il figlio Luca -. Amava tantissimo la sua professione, sapeva come coccolare i clienti. Era un ristorantino da 35 posti dove bisognava prenotare un mese prima per trovare posto a cena, ma dove tutti venivano con entusiasmo.

Era facile volergli bene e lui, in poco tempo, si era fatto ben volere dai commercianti e gestori dei locali di Udine stringendo dei legami di amicizia molto forti che sono poi durati negli anni, creando un rapporto di vera fratellanza.

Come quello con Francesco, detto Franco, Fierro della pizzeria “La cantina fredda” o con Ivan Uanetto del ristorante “Da Nando” a Mortegliano. Quando finivano di lavorare, a turno, andavano a mangiare nel ristorante dell’uno o dell’altro”. Era molto amico anche di Giovanni Proto, gestore della pizzeria “Da Toni” in viale Ungheria, scomparso nella notte tra venerdì e sabato a Salerno. Un uomo “generoso e unico”.

Lo vuole ricordare così il figlio Luca assieme alla mamma Vania, ex moglie di Sandro a cui era rimasto profondamente legato.

“Ha fatto del bene a molte persone – racconta – e questo lo riscontro nelle parole di affetto e di vicinanza che mi stanno arrivando. Tutti lo ricordano per il suo gran cuore. Lui era così, sapeva sempre spronarti nel modo giusto.

Quando ho aperto il negozio di giochi "The King of Games" in via Aquileia a Udine mi mise in guardia, dicendomi che avviare una attività non era facile. Ma poi, quando ha visto che ero riuscito a realizzare il mio sogno, è stato lui per primo a dirmi di essere orgoglioso per quanto ero riuscito a costruire. Lui è sempre stato dalla mia parte”.

Nel 2003 chiuse il suo ristorantino in via Cividale e poi si dedicò alle attività di volontariato in parrocchia nella sua città natale, Mestre, dove era poi tornato. “Fino alla fine ha cercato di dare un contributo alla comunità, dedicandosi agli altri”.