Perde il controllo dell’auto che esce di strada e si incendia: un carabiniere riesce a estrarlo dall’abitacolo. E’ grave

UDINE. Ha perso il controllo dell'auto che esce di strada e che poi ha preso fuoco, ed è stato messo in salvo da un carabiniere che è riuscito a estrarlo dalla vettura. L'uomo alla guida è stato poi trasportato all'ospedale di Udine in condizioni serie. L'incidente è accaduto nella notte tra sabato 23 e domenica 24 settembre in via Diaz incrocio con via della Vittoria a Udine.

Le cause sono ancora da accertare. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Udine.

L'uomo, dopo essere stato estratto dall'abitacolo della vettura in fiamme, è stato condotto al Santa Maria della Misericordia in gravi condizioni.

Alla stessa ora si è verificato un secondo incidente che si è verificato all'incrocio tra via Pozzuolo e via San Paolo.

Qui, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine, una persona che conduceva una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita contro un palo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza e l'automedica provenienti da Udine. La persona è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia, con ferite non gravi.