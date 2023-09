Cade da una tettoia dell’azienda agricola, operaio ferito

LESTIZZA. Un cinquantenne originario di San Giovanni al Natisone è stato soccorso nella tarda mattina di lunedì 25 settembre dal personale medico per le ferite che ha riportato dopo essere caduto da un’altezza di 4 metri mentre stava lavorando in un’azienda agricola di Sclaunicco, in via don Pietro Mauro.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava lavorando su una tettoia: avrebbe perso l’equilibrio, cadendo dalla copertura della struttura e procurandosi lesioni che sono state curate all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove è arrivato con l’elicottero del soccorso sanitario. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo, attivando anche l’elicottero del soccorso sanitario. Il personale medico e infermieristico ha stabilizzato il cinquantenne sul posto, trasferendolo poi in volo all’ospedale del capoluogo friulano. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Palmanova.