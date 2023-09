Casa Moderna: tutto pronto all’ente fiera per la 70ª edizione

Un luogo dove scoprire le tendenze più in voga nel mondo dell’arredo, per avvicinarsi ai temi della sostenibilità ambientale, per conoscere l’arte del “saper fare”.

Tutto questo è Casa Moderna, che quest’anno taglia il traguardo delle 70 edizioni. Si comincia sabato 30 settembre, come di consueto nei padiglioni della Udine e Gorizia Fiere di Torreano di Martignacco, per proseguire fino all’8 ottobre.

Lunedì mattina, nella sala Valduga della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, c’è stata la presentazione dell’evento, con gli interventi del padrone di casa, Giovanni Da Pozzo, del presidente della Udine e Gorizia Fiere Antonio Di Piazza, del presidente dei Confartigianato Udine Graziano Tilatti, della presidente di Civibank-Sparkasse Alberta Gervasio e del direttore di Estenergy (Gruppo Amga-Hera) Albino Belli.

Udine, presentata Casa Moderna 70: dal 1953 racconta l'evoluzione dell'abitare

UNA FIERA MULTIFUNZIONALE

È stato il presidente Di Piazza a porre l’accento sull’evoluzione della Fiera di Udine, che oggi si sta trasformando in uno spazio sempre più multifunzione: «In concomitanza con l’apertura di Casa Moderna – annuncia – andremo ad inaugurare la piazza antistante l’ingresso, dando il via a una nuova era per la Fiera.

Fin dalla sua nascita Casa Moderna ha segnato le abitudini dei friulani, e siamo certi che continuerà a farlo. La tendenza di questo 2023? Tutto ciò che è risparmio energetico», assicura Di Piazza.

IL SISTEMA CASA

A dare un taglio più economico alla presentazione ci ha pensato il presidente Da Pozzo: «Il sistema-casa in Fvg è una realtà multiforme e diversificata, che il Centro studi della Cciaa Pordenone-Udine ha mappato in circa 20mila imprese di tanti settori: sono per la precisione 19.270 nel 2023.

E sono un sistema che sostanzialmente regge tra pre e post Covid. Quello che cambia, a fronte di numeri complessivi pressoché costanti, sono i singoli comparti». Se le costruzioni e i servizi inerenti al sistema casa sono cresciuti in cinque anni rispettivamente del 3,5% e, per quanto riguarda i secondi, addirittura del 6,1%, sono invece diminuite le imprese della manifattura (fabbricazione di parquet ed elementi in legno, porte, finestre e intelaiature in plastica e altri articoli in plastica per l’edilizia, fabbricazione di mobili) registrando un meno 3,8% solo nell’ultimo anno.

«L’augurio è che sia un’edizione di successo e di fiducia nel futuro, un futuro a cui Casa Moderna guarda con spirito innovativo da sempre, ma in particolare in questi anni», chiude Da Pozzo.

L’INIZIO DEGLI ARTIGIANI

Il presidente Tilatti ha rivendicato la nascita di Casa Moderna come un’intuizione degli artigiani friulani: «Quando questo appuntamento è stato creato ha aperto una nuova strada di sviluppo per l’economia del nostro territorio: sono convinto che anche oggi, pur con prospettive diverse, può assolvere a tale ruolo.

Se penso a una casa, luogo degli affetti per antonomasia, non riesco a immaginarla senza un artigiano: la costruisce, si occupa della sua manutenzione, la rende più confortevole».

I NUMERI

Casa Moderna numero 70 si svilupperà nei padiglioni 5, 6, 7 e 8 e nelle aree esterne, con la partecipazione di 150 espositori diretti per oltre 140 voci merceologiche e 300 marchi esposti. Sabato e domenica porte aperte dalle 10 alle 20 (ingresso 7 euro, 5 ridotto), dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 20 (gratuito).

LE NOVITÁ

Tra le novità di questa edizione ci sono l’itinerario espositivo “Casa Moderna since 1953”, dove spiccano la mitica borsa Bamboo dei primi anni Cinquanta firmata Gucci e la gloriosa Lancia Aurelia del 1956, l’esperienza artistica immersiva di Gianni Borta e l’aperitivo in Fiera “Sette decenni in musica” di Renato e Carlo Pontoni. Per info www. casamoderna. it.

GLI SPONSOR

Un evento come Casa Moderna può contare su sponsor importanti. I principali saranno Civibank-Sparkasse e Amga-Hera: il primo porterà in fiera le opportunità legate all’efficientamento e agli investimenti legati alla casa, il secondo presenterà le ultime novità in materia di mobilità sostenibile ed elettrica in particolare.