Problemi durante la discesa, manca la zona d'atterraggio e cade: paracadutista trasportato in ospedale

AMPEZZO. Un uomo di circa 54 anni di età, cittadino straniero, è stato soccorso nel pomeriggio di lunedì 25 settembre dal personale medico per le ferite che ha riportato, in particolare agli arti inferiori e al capo, a seguito di una caduta con un paracadute nel territorio comunale di Ampezzo, nella zona degli impianti sportivi.

Per cause in corso di accertamento, nella fase di atterraggio si sono presentati dei problemi durante una discesa veloce che ha portato il paracadutista a mancare la zona di atterraggio e incappare in una caduta, avvenuta da un’altezza di circa 5 metri.

Sul posto sono giunti l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Ampezzo e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico, dopo le prime cure prestate sul posto al ferito, ne hanno disposto il trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto con traumi piuttosto gravi.