Incidente in un’officina, lavoratore ferito alla schiena

PAVIA DI UDINE. Un operaio di quarantasei anni è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave, mentre stava lavorando in un’officina meccanica di via della Tecnologia, a Pavia di Udine.

L’infortunio sul lavoro è accaduto nella tarda mattinata di lunedì 25 settembre.

L’uomo, un ghanese residente nel capoluogo friulano, è stato colpito alla schiena da un elemento di metallo: subito è scattata la richiesta di soccorso alla centrale operativa del numero unico per l’emergenza, il 112, che ha mobilitato la Struttura operativa regionale per l’emergenza sanitaria.

In via della Tecnologia è giunta così un’ambulanza: l’equipaggio ha prestato le prime cure al quarantaseienne, trasportato a scopo precauzionale in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato trattenuto in osservazione. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Palmanova.