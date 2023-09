Colpito da un malore nel suo furgone, é grave: ricoverato in ospedale in codice rosso

BASILIANO. Un uomo è stato soccorso nelle prime ore di oggi, lunedì 25 settembre, a seguito di un malore che lo ha colto mentre si trovava all'interno di un furgone nella zona della stazione dei treni di Basiliano.

Dopo la chiamata al 112, sul posto è arrivata un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'automedica da Udine. Hanno attivato i carabinieri.

Le condizioni dell’uomo sono molto gravi: dopo l’arrivo dei soccorsi ha avuto un infarto e ha perso i sensi. Il personale medico infermieristico ha avviato le manovre di rianimazione c fino al trasporto in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è ricoverato in pronto soccorso in codice rosso.