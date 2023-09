Udine, presentata Casa Moderna 70: dal 1953 racconta l'evoluzione dell'abitare

Lunedì 25 settembre è stata presentata l'edizione numero 70 di Casa Moderna, la manifestazione che dal lontano 1953 ha tracciato l'evoluzione della casa e dell'abitare, dando il via all'attività fieristica in Friuli Venezia Giulia. Fino a domenica 8 ottobre la Fiera di Udine diventa così la casa di oggi e di domani, con la partecipazione di 150 espositori e 300 marchi rappresentati. Ad animare Casa Moderna ci saranno anche mostre, percorsi, suggestioni ed esperienze immersive nella storia dell’abitare e non solo, attraverso pittura, immagini, arte, design, colori e musica. Il taglio del nastro ufficiale è previsto per sabato 30 settembre, alla presenza del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. A presentare Casa Moderna 70 è stato il presidente di Udine e Gorizia Fiere, Antonio Di Piazza, ripercorrendo le tappe storiche della manifestazione, che ha rappresentato l’evoluzione della casa e dell’abitare dando il via all’attività fieristica in Fvg. Intervenuto anche Giovanni Da Pozzo, Presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, socio di riferimento della SpA fieristica e Partner principale della manifestazione. (servizio di Alessandro Cesare)

05:22