La Regione stanzia 100 milioni per i danni della grandinata: raddoppiati i fondi per aiutare privati e aziende

È quanto la giunta ha deciso di inserire nelle pieghe dell’assestamento di Bilancio autunnale a titolo di ristoro per il maltempo di fine luglio. Ecco come fare domanda per i ristori

Mattia Pertoldi