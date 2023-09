Moria di kiwi in tutta Italia: l’università di Udine coordina il progetto nazionale per salvarli

UDINE. Trovare nuove soluzioni per contrastare la moria del kiwi, causata da una malattia (Kvds, Kiwifruit wine decline syndrome) che da più di dieci anni sta mettendo in ginocchio l'intera filiera in Italia.

È l'obiettivo del progetto nazionale di ricerca denominato “Sos kiwi”, coordinato dall'Università di Udine, in collaborazione con la fondazione Agrion e gli atenei di Napoli (ederico II), Reggio Calabria (Mediterranea) e Torino.

La ricerca - spiega l'ateneo friulano - analizzerà i meccanismi alla base della malattia e saranno identificati i biomarcatori utili per la diagnosi e definire nuove strategie di controllo e prevenzione. Allo studio, coordinato da Marta Martini, docente di Patologia vegetale del Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali dell'ateneo friulano, partecipano ricercatori esperti di moria del kiwi a livello internazionale.

La ricerca, triennale, è finanziata con 800 mila euro dal progetto "Ager - Agroalimentare e ricerca”, promosso da 18 fondazioni di origine bancaria, tra cui la fondazione Friuli.

Sos kiwi è fra i tre vincitori del bando «Dal suolo al campo» promosso da Ager, che ha lo scopo di favorire soluzioni innovative per migliorare l'adattamento delle colture al cambiamento climatico, ritenuto tra le principali cause della diffusione della moria. «Mentre i danni economici sono ben evidenti, tutti i fattori scatenanti la moria non sono noti e per combatterla non esiste una cura con fitofarmaci specifici, ma soprattutto una difesa preventiva - spiega Martini -, e con la nostra ricerca svilupperemo nuove tecniche per diagnosticare le cause e metteremo a punto sistemi di contrasto basati su portainnesti resistenti e su microrganismi utili del suolo».

Il 28 settembre a Reggio Calabria è in programma un convegno tecnico-scientifico nel corso del quale i ricercatori di Sos Kiwi faranno il punto sulla diffusione della malattia e sulla gestione della difesa.