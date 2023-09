Problemi con la vela, precipita parapendio: ferito il pilota

MEDUNO. Una persona è stata soccorsa dal personale medico nel pomeriggio di martedì 26 settembre per le ferite riportate a seguito di una caduta con un parapendio. Per il pilota un volo da una altezza di circa 20 metri, in località Casera Valinis, nel territorio comunale di Meduno.

Sul posto, allertati da alcuni testimoni, sono giunti l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso, attivati anche i volontari del Soccorso alpino.

Il personale medico infermieristico, dopo le prime cure prestate sul posto, ha preso in carico la persona caduta che è stata poi trasportata a bordo dell’elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con politraumi giudicati di media gravità.