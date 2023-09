Torna a Udine la Festa dei nonni promossa dalla 50&Più di Udine: ecco chi sono i vincitori del premio 2023

Domenica 1 ottobre, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, si terrà la tredicesima edizione della Festa dei nonni promossa dalla 50&Più di Udine, l’associazione degli over 50 aderente a Confcommercio.

Per l’ottava volta l’appuntamento è abbinato alle premiazioni del concorso “Nonno Più”, che punta a fare emergere i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dello sport, del volontariato e dell’economia, con l’aggiunta di un riconoscimento “speciale”. I vincitori, ufficializza il presidente della 50&Più di Udine Guido De Michielis, sono l’ex cestista Lorenzo Bettarini, l’ex saltatore con gli sci Leonardo De Crignis, oggi maestro di vita per i ragazzi nella sua Ravascletto, e Stefano Toppano, fondatore di Oro Caffè.

Il premio “speciale” va a Paola Del Din, eroina della Resistenza, oggi centenaria (Video di Alessandro Cesare)

