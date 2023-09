l’inchiesta in toscana

Fallimenti pilotati e finte società affidate a prestanomi, cinque arresti: perquisizioni anche a Pordenone

Le società restavano inattive e venivano svuotate dei propri asset principali, in altri continuavano ad operare gestite dai vecchi proprietari e in altri ancora venivano utilizzate solo per emettere fatture e far circolare denaro tra le varie società di «famiglia».