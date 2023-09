Omicidio Regeni, la Consulta accoglie il ricorso del gip di Roma: gli imputati possono essere processati anche se assenti

ROMA. Il processo sul sequestro, le torture e la morte di Giulio Regeni si dovrà tenere. Lo ha deciso la Corte costituzionale che martedì 26 settembre ha dichiarato "anticostituzionale" la norma che ha permesso, fino a questo momento, ai quattro imputati egiziani di sottrarsi al processo non comunicando i loro indirizzi.

In questa maniera non era possibile notificare gli atti e, dunque, avevano stabilito la Corte di Assise di Roma e la Cassazione il processo non poteva cominciare.

Contro questa decisione si sono battuti i genitori di Giulio, Paola e Claudio Regeni, con il loro avvocato Alessandra Ballerini trovando la sponda della Procura e del tribunale. «In attesa del deposito della sentenza - si legge in una nota inviata dall'ufficio comunicazione - la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa».

In sostanza, dice la Consulta, nei casi di tortura, quando lo Stato straniero non collabora, il processo si può tenere senza le notifiche.

Era la teoria del gup di Roma che ha chiesto l'intervento della Corte. «Le norme costituzionali che indicano le basi del giusto processo sono completamente pretermesse – aveva scritto - perché in mancanza di una disciplina che consenta di procedere in assenza dell’imputato quando il suo stato di appartenenza o di residenza non cooperi con il giudice terzo e imparziale, tutte le norme sul giusto processo sono rese vane svuotate di contenuto. Non vi è processo più ingiusto di quello che non si può instaurare per volontà di un’autorità di governo.… Perché ripugna al senso comune di giustizia che un fatto così grave non possa essere oggetto di un processo».

La decisione della Corte supplisce così per l'ennesima volta all'immobilismo della politica che, di fronte al muro di silenzio egiziano, quasi otto anni dopo continua a parlare di collaborazione egiziana.