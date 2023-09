Pugni e lanci di bottiglie, rissa in pieno centro a Udine: due feriti

UDINE. Intervento in forze di polizia e carabinieri nella serata di mercoledì 27 settembre in pieno centro a Udine, in piazza Libertà, per una rissa che ha coinvolto una decina di persone.

Nel parapiglia, stando alle prime informazioni, sono rimaste ferite almeno due persone. Secondo le testimonianze delle persone che in quei momenti si trovavano tra via Mercatovecchio e piazza Libertà, ad affrontarsi sono stati due gruppi di stranieri.

I primi diverbi sono cominciati a lato della loggia del Lionello, all’esterno di un bar, dove è partito un lancio di bottiglie, bicchieri e oggetti di ogni tipo, rifiuti compresi. La violenta lite, tra colpi e rincorse, si è poi spostata davanti al terrapieno e alla loggia di San Giovanni, quindi tra i tavoli di un altro locale di via Mercatovecchio ed è proseguita in via Rialto, raggiungendo un terzo bar.

«Ho sentito delle urla giungere da lontano – racconta un ragazzo che al momento della rissa si trovava in via Mercatovecchio –, non ho capito che cosa si stessero dicendo. Parlavano in lingue straniere. Ho però visto che c’erano almeno due persone ferite: uno aveva un ampio taglio all’altezza del torace e sanguinava, mentre l’altro era ferito alla testa. Il primo è poi salito sull’ambulanza. Mi sembravano tutti abbastanza giovani».

«Uno dei partecipanti alla rissa – racconta il responsabile di un locale – ha afferrato una delle nostre lampade da tavolo e credo che l’abbia poi lanciata o utilizzata per colpire perché l’abbiamo trovata distrutta».

In piazza Libertà, in poco tempo, sono arrivate diverse pattuglie delle forze dell’ordine. Gli agenti di polizia e i militari dell’Arma sono riusciti a bloccare e identificare alcuni dei violenti.

Al momento non si sa quali possano essere le ragioni all’origine delle violenze. Sono in corso gli accertamenti degli investigatori.