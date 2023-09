Scontro frontale fra auto: due feriti, grave un giovane

BUDOIA. Grave incidente stradale a Dardago di Budoia, in via Pedemontana occidentale, nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre, poco dopo le 16.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrate frontalmente due auto.

I soccorsi sul luogo dell'incidente a Budoia

Almeno una delle persone rimaste ferite nell’impatto è in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone.

Un giovane tra i 20 e i 25 anni di età, maschio, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. E’ in lotta per la vita. Un'altra persona coinvolta nell'incidente è stata ricoverata invece in codice giallo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in ambulanza.

I soccorsi si sono svolti sotto lo sguardo di nunerosi testimoni. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.