Udinese, il Friuli diventa “Bluenergy Stadium”: la denominazione commerciale fino al 2028

La conferma c’è ed è arrivata dall’Udinese Calcio e dal gruppo Bluenergy: lo stadio Friuli avrà una nuova denominazione commerciale e sarà Bluenergy Stadium. La struttura si identificherà così per i prossimi 5 anni. Sarà quindi il gruppo nel Nord Italia leader per la fornitura di luce, gas e servizi, che già sponsorizza le maglie dell’Udinese insieme alla Regione con lo slogan "Io sono Friuli Venezia Giulia”, a sostituire il gruppo automobilistico Dacia.

La speranza è quella di proporre una soluzione innovativa e unica nel suo genere come quando nel 2013 venne firmata la convenzione che ha portato alla cessione del diritto di superficie dell’impianto per 99 anni a favore dell’Udinese.

Sulla base di quell’accordo tutte le spese di gestione e manutenzione (per le quali Palazzo D’Aronco aveva stanziato quasi un milione di euro all’anno) sono passate a carico dell’Udinese che versa nelle casse del Comune anche un canone annuo di circa 50 mila euro, oltre ad aver investito più di 30 milioni per realizzare lo stadio così come lo conosciamo oggi.

Un gioiello architettonico che presto avrà un animo green, a tutto vantaggio dell’ambiente.

L’impegno per l’ambiente

Come detto, dunque, l’obiettivo comune tra le due società è anche lo sviluppo del territorio e la realizazzazione di progetti per far fronte al cambio climatico. Udinese si è infatti classificata quale club più sostenibile della Serie A nel contesto del Brand Finance Football Sustainability Index 2023, classificazione basata sui parametri ESG che ha posizionato il club bianconero anche al 4° posto a livello mondiale.

Un risultato possibile grazie alle opere di efficientamento energetico e alle forniture green garantite da Bluenergy, che hanno consentito un risparmio di 4.850,64 tonnellate di CO2. Bluenergy infatti, da diversi anni, ha scelto di impegnarsi attivamente in tema di sostenibilità. Un impegno che le ha permesso di essere insignita di prestigiosi riconoscimenti tra cui quello di Leader della Sostenibilità 2023, titolo assegnato sulla base di un'analisi indipendente, elaborata da Statista - Il Sole24ore, nella quale le aziende sono state messe a confronto sulla base delle loro performance ESG.

«Sono felice di poter condividere con la proprietà e il management di Bluenergy le sfide impegnative che ci attendono per il futuro, sul prato del nostro meraviglioso Bluenergy Stadium, ma anche nella ricerca di un modello di sviluppo ancora più sostenibile. A loro va, anche come friulano, il mio ringraziamento e l'impegno a ricambiare la loro fiducia con altrettanta passione e determinazione nel perseguire risultati sempre migliori», sono le parole con cui Gianpaolo Pozzo ha commentato l'annuncio.

«La partnership che ci lega da molti anni e il nuovo battesimo dello stadio poggiano su basi comuni che condividiamo dal primo giorno. Bluenergy e Udinese sono due eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Due realtà che hanno scritto la storia di questa regione e che adesso si apprestano a proseguire la marcia verso un futuro sostenibile e a basso impatto ambientale», Gianfranco Curti , Fondatore di Bluenergy Group

Lo stadio, rassicura Alberto Gervasio, amministratore delegato di Bluenergy Group, sarà «una struttura moderna e polifunzionale, pensata per essere punto di aggregazione per gli sportivi, le famiglie, le aziende e la comunità in generale»