Il prefetto Massimo Marchesiello saluta la città di Udine: "Tante le sfide affrontate qui, grazie alle istituzione e alle forze dell'ordine"

Il prefetto Massimo Marchesiello saluta la città di Udine: da ottobre prenderà servizio a Ferrara. Facendo un bilancio della sua permanenza in città, Marchesiello ha ammesso di essere cresciuto sia dal punto di vista umano sia professionale. Qui a Udine ha dovuto far fronte a diverse emergenze, quella relativa agli arrivi sulla rotta balcanica, quella dei profughi in fuga dall’Ucraina, quella legata alla pandemia Covid. "Grazie alla collaborazione di istituzioni e forze dell’ordine, però, il sistema Friuli ha risposto bene e si è sempre dimostrato coeso". (Video di Alessandro Cesare)

01:50