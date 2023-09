il caso

Il padre uccise la madre, ora Pasquale racconta tutto in un libro: «Si parla poco dei femminicidi così come dei figli che restano»

Il femminicidio 13 anni fa nella loro casa di Feletto Umberto, il figlio: «Durante un permesso premio ha minacciato di morte me e mia sorella davanti alle forze dell’ordine. Dovrebbe finire di scontare la sua pena tra qualche mese. Non lo odio e non porto rancore, ma non lo giustificherò mai per quello che ha fatto»

Alessandro Cesare