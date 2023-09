in tribunale

Inciampa in una buca e perde autonomia nei movimenti: ora invalida al 36%, pensionata fa causa al Comune

Percorrendo a piedi il marciapiede di via Gorghi, giunta all’altezza del bar Cortina, aveva inavvertitamente infilato un piede in una buca ed era finita per terra. Il legale: «Le vengano risarciti i danni»