Fiamme in un appartamento nel centro di Udine: intervengono i vigili del fuoco

UDINE. Un incendio è divampato nella tarda serata di venerdì 29 settembre in pieno centro a Udine. Le fiamme hanno interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Anton Lazzaro Moro, dove si trova anche la filiale della banca CrediFriuli.

Quando si è sviluppato il rogo, all’interno dell’alloggio non c’era nessuno in quanto l’affittuario si trovava fuori città. Intervenuti in forze i vigili del fuoco, con cinque mezzi tra cui un’autoscala (necessaria per raggiungere l’abitazione), e i carabinieri.

I pompieri hanno proceduto a mettere in sicurezza il soffitto in legno dello stabile, riuscendo a evitare che le fiamme raggiungessero gli altri locali.

Durante le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’edificio è stata provvisoriamente chiusa al traffico la strada.