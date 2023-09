Investita da un’auto mentre è in bici: donna ferita

UDINE. Una donna è rimasta ferita, nella serata di giovedì 29 settembre, in via Liguria, a Paderno, in seguito allo scontro con una vettura mentre era in sella alla propria bicicletta.

Erano da poco passate le 21.30 e la donna è rovinata a terra. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Udine e hanno attivato le forze dell'ordine (personale della Polizia di Stato).

La ferita è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo