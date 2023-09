Scontro tra un’auto e uno scooter: grave un ragazzo di 17 anni

REANA. Un ragazzo di 17 anni, residente a Buttrio, è rimasto seriamente ferito in seguito a un incidente stradale che lo ha visto coinvolto insieme ad altre due vetture.

È successo giovedì 28 settembre sera in tangenziale est, nel tratto compreso tra Tavagnacco e Povoletto, nel territorio comunale di Reana del Rojale.

Sulla base di una prima ricostruzione compiuta dai carabinieri, una Fiat Punto che proveniva da Tricesimo che viaggiava in direzione di Povoletto ha tamponato lo scooter sul quale si trovava il ragazzo e, a causa dell’impatto, questi è stato sbalzato per una cinquantina di metri cadendo a terra nel campo che costeggia la carreggiata.

Lo scooter ha poi proseguito la corsa senza conduzione invadendo la corsia opposta e andando a sbattere contro una Citroen C3 che procedeva nell’altro senso di marcia e che poi si è scontrata anche con la Punto. Oltre al minorenne, sono rimasti feriti, in misura meno grave, i due conducenti delle auto, un 32enne di Povoletto, alla guida della Punto, e un 34enne di Reana del Rojale al volante della Citroen.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria sono stati inviati sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica provenienti da Udine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le tre persone rimaste ferite per le quali è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La progonosi del 17enne è riservata.

In tangenziale sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente e ripulire la carreggiata. Sarà compito dei carabinieri della stazione di Fagagna, impegnati nei rilievi, ricostruire la dinamica dello scontro.