la sentenza

Vendevano droga e spinelli già pronti a studenti minorenni fuori dalle scuole di Udine: in due patteggiano la pena

Entrambi 22enni e residenti in città, sono stati ritenuti responsabili di aver messo in piedi giro di spaccio di sostanze stupefacenti: vendite in zona Malignani e lungo i terminal degli autobus del Centro studi