Palleggiando fino al municipio: la protesta dei cestisti per salvare i campetti a Pordenone

Sui campi all’aperto dell’ex fiera a Pordenon, circondati da alberi quasi centenari, giocare è poesia per tanti. Su quel cemento ci sono state dodici edizioni di Basketmania, una ventina d’anni del Puffocamp, svariate altre manifestazioni di società e poi, forse la cosa più importante, la frequentazione libera di ragazzi e ragazzi di tutte le età, compresi nonni con i nipotini che tiravano a canestro. Un patrimonio umano di incalcolabile valore, che pareggia qualunque differenza sociale e tecnica. Questo patrimonio, tra poche settimane non ci sarà più. Sarà sostituito da faraoniche strutture, belle, moderne, funzionali, ma lontane dalla poesia dell’attuale campetto. Giocare con un tetto sopra la testa e non con le foglie degli alberi attorno, non è la stessa cosa. La manifestazione di venerdì 29 settembre a Pordenone, organizzata dai ragazzi di Campetto open run, ha voluto ricordare questo, attivandosi per salvare un patrimonio sociale. Il corteo, partito dall’ex fiera con un centinaio di persone, è arrivato palleggiando lungo corso Vittorio Emanuele fino al municipio, dove era in corso il consiglio comunale. (video Ambrosio / Petrussi)

03:32