Entra nel bar e sviene: rianimato in tempo record

SACILE. «Buonasera, mi gira la testa...». È tutto ciò che è riuscito a dire, dopo aver aperto la porta del bar Sileia in viale della Repubblica a Sacile, prima di crollare sul pavimento privo di sensi. «È un nostro cliente – racconta Silvia Domarcu, che con la sorella gestisce il locale – non lo vedevamo da un po’.

Dopo aver aperto la porta è svenuto. Mia sorella lo ha subito soccorso, abbiamo chiamato l’ambulanza. Sono arrivati qui in pochi istanti, siamo proprio di fronte all’ospedale. Lo hanno rianimato per mezz’ora.

L’importante è che stia bene, non abbiamo più avuto sue notizie».

L’ambulanza da Sacile è arrivata in 4 minuti mentre l’operatore della Sores è rimasto al telefono con i presenti, dando indicazioni. In supporto è giunta anche l’automedica da Pordenone.

Lo staff sanitario ha iniziato le manovre di rianimazione avanzata, riuscendo a far riprendere il battito al 65enne, nonostante il suo cuore sia andato in arresto più volte. Poi è stato trasportato in ospedale a Pordenone, dove è stato accolto in codice rosso e quindi sottoposto ad accertamenti medici.