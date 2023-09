Fiamme in un appartamento, il proprietario tenta di spegnere da solo l’incendio: ustionato al volto e alle mani

UDINE. Un uomo di 61 anni è rimasto ustionato al volto e alle mani nel tentativo di spegnere un incendio scoppiato in una palazzina a tre piani.

L’incidente si è verificato nella mattinata di sabato 30 settembre, in via Battistig, a Udine. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento al secondo piano, per cause ancora in corso di accertamento.

I due inquilini, entrambi in affitto, sono riusciti a uscire appena in tempo e a chiamare i soccorsi. Il proprietario dell'appartamento, che risiede al primo piano, è salito e nel tentativo di spegnere il rogo utilizzando dell'acqua è rimasto ustionato.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine. I danni sono ingenti e l'abitazione è stata dichiarata inagibile.