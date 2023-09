Mucca scivola nel dirupo: salvata dai vigili del fuoco con l’elicottero

OVARO. Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di sabato 30 settembre per recuperare una mucca che era scivolata in un dirupo. Per salvare l’animale è dovuto intervenire anche l’elicottero dei pompieri, arrivato da Venezia: il salvataggio nei pressi di Mione di Ovaro, lungo un sentiero che porta alla Pieve di Gorto. Secondo una ricostruzione la mucca, di proprietà di un’azienda di Enemonzo, stava scendendo da una malga verso la valle.