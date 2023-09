Perde il controllo della due ruote e cade: ferito un motociclista

fagagna

Un motociclista è stato soccorso sabato pomeriggio dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato dopo essere stato coinvolto in un incidente in via San Clemente, nel territorio comunale di Fagagna.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre si trovava in sella a una moto è caduto in maniera autonoma. Apparentemente, infatti, nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso e hanno attivato le forze dell’ordine.

La persona ferita è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in ambulanza con l’equipe dell’automedica a bordo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non risulta, sulla base dei primi accertamenti medici, in pericolo di vita.