Si scontra con un’auto, motociclista ferito

LESTIZZA. È di una persona ferita il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto e verificatosi nel primissimo pomeriggio di sabato 30 settembre nel territorio comunale di Lestizza, lungo la ex strada provinciale 10, all'altezza dell'intersezione con la "Napoleonica".

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati una moto e una vettura: ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote.

I vigili del fuoco, giunti in brevissimo tempo sul luogo dell’incidente, hanno prestato le prime cure motociclista ferito. Appena giunto sul posto, il personale sanitario (sono intervenuti l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'elisoccorso) è subentrato nelle operazioni di soccorso mentre i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale, eliminando anche una copiosa perdita di carburante dal serbatoio della moto.

Il personale medico infermieristico ha quindi disposto il trasferimento del ferito, a bordo dell’elicottero, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto con traumi giudicati di media gravità.