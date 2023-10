Due incidenti a Latisana: auto di una donna finisce contro un palo, ragazzo investito mentre cammina

LATISANA. Una donna di circa 30 anni è stata soccorsa attorno alle 4 di domenica 1 ottobre dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in piazza Garibaldi a Latisana.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è finita contro un palo.

Il personale sanitario ha preso in carico la donna che è stata trasportata all'ospedale di Latisana con ferite non gravi .

Sempre, Latisana, sempre nelle prime ore di domenica 30 settembre, quasi in contemporanea con il primo incidente stradale, si è verificato un altro incidente della strada: un giovane di circa 24 anni è stato investito, mentre camminava, da una vettura in via Sottopovolo.

È stato soccorso dall'equipe sanitaria di un'ambulanza proveniente da Latisana che lo ha preso in carico e lo ha trasportato all'ospedale di Latisana in codice giallo. Gli infermieri della Sores hanno attivato i carabinieri della Compagnia di Latisana per tutti gli accertamenti relativi alla dinamica.