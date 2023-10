Chiamano i carabinieri per un litigio, poi uno dei due viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

San Pietro al Natisone. Chiamano i carabinieri per una lite e, alla fine, uno dei due viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale per aver cercato di colpire i militari con calci e aver anche tentato di morderli. È successo nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 ottobre, a San Pietro al Natisone. Dopo una chiamata al 112, una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli ha raggiunto un’abitazione di San Pietro dove era in corso un litigio verbale tra un trentenne del posto e un 29enne originario della Carnia.

Durante le operazioni di identificazione il 29enne, in stato di agitazione dovuto all’assunzione di alcolici, oltre a dare in escandescenza, ha cercato di colpire alle gambe i carabinieri con calci e morsi. L’uomo è stato poi immobilizzato ed è scattato il provvedimento di arresto.

Sarà anche multato per l’ubriachezza. Nell’attesa del processo per direttissima, il 29enne è stato trattenuto nella cella di sicurezza della caserma di San Leonardo.