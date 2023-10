A Vivaro celebrati i funerali del bambino morto per l'esplosione di un ordigno

C'era praticamente tutto il paese, lunedì 2 ottobre, a Vivaro, per l'ultimo saluto al bambino di 10 anni morto lo scorso 22 settembre per l'esplosione di un ordigno, non ancora identificato, avvenuta nel deposito degli attrezzi del nonno, anch'egli rimasto gravemente ferito (video Ambrosio/Petrussi).

