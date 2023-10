Colpita da un utensile in azienda: grave una donna

PRATA. Una donna è stata soccorsa dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato nel territorio comunale di Prata di Pordenone all’interno di un’azienda.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la donna è rimasta ferita alla parte alta del corpo, colpita da un utensile.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto all'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna che è stata trasportata in volo all'ospedale di Udine, in gravi condizioni.