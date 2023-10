Gdf scopre 9 lavoratori in nero: chiuse due aziende nel Pordenonese

PORDENONE. La guardia di finanza del comando provinciale di Pordenone ha scoperto 9 lavoratori in nero: 7 cittadini indiani, tra cui un richiedente asilo, impiegati in un appezzamento agricolo di Sesto al Reghena e 2 italiani, impiegati invece in un locale pubblico di Aviano.

Ai due datori di lavoro è stata applicata, per ciascuno degli addetti, la sanzione da 1.800 a 10.800 euro, aumentata, per il richiedente asilo, non impiegabile, da un minimo di 2.160 euro a 12.960 euro.

Scoperti lavoratori in nero: multate e chiuse due aziende

Le aziende sono dunque state chiuse, potranno riaprire dopo il pagamento delle multe.

L'imprenditore che aveva impiegato il cittadino indiano richiedente asilo è stato anche denunciato all'autorità giudiziaria di Pordenone per violazione del Testo Unico sull'immigrazione.

Dall'inizio dell'anno, le Fiamme Gialle di Pordenone hanno scoperto 148 lavoratori in nero e 13 irregolari, sanzionando 91 datori di lavoro e facendo chiudere 35 attività.