Bus di linea precipita da un cavalcavia e prende fuoco. Il prefetto: «Almeno 20 morti»

MESTRE. Un autobus è caduto dal cavalcavia Vempa, a Mestre. A bordo c’erano molte persone. Il pullman ha preso fuoco dopo essere precipitato. Ci sono numerose vittime e feriti. Il prefetto di Venezia parla di almeno dieci morti. I feriti sarebbero una quarantina.

Il prefetto di Venezia Michele di Bari: «Già accertati 20 morti. Temiamo siano di più. Il bus era elettrico proveniva da Mestre ed era diretto a Marghera. Si è appoggiato al guardrail di destra ed è precipitato. Quindi ha preso fuoco. Una tragedia immane».

Autobus precipita dal cavalcavia: le prime immagini della tragedia di Mestre

Sul posto vigili del fuoco, decine di ambulanze e forze dell’ordine. Sospesa la linea ferroviaria fra Mestre e Venezia.

Si tratta di un bus della società Linea, faceva la tratta Venezia-Marghera. Linea è una società esterna ad Actv.

L’incidente è avvenuto in un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità, il pullman è precipitato da un’altezza di 15 metri ed è finito sul sedime ferroviario che scorre a fianco della strada.

Mestre, ecco i resti del bus precipitato dal cavalcaferrovia in cui sono morte 20 persone

Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente. L'Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle «grandi emergenze» che prevede la messa a disposizione di tutti i pronto soccorso degli ospedali, ed il richiamo al lavoro di personale di rinforzo. Sono stati preallertati anche gli ospedali di Treviso e di Padova per accogliere e medicare i feriti.

«Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole».

Lo scrive il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro su Twitter parlando del tragico incidente che ha visto un bus precipitare da un cavalcavia a Mestre.

«Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia». Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferendosi all’incidente a Mestre.

I feriti

Sarebbero una quarantina i feriti. Si apprende anche che c’è una bimba di 10 anni portata gravissima in ospedale a Padova.

Almeno una decina i feriti, di diversa gravità, già evacuati da luogo dell’incidente sono stati trasportati negli ospedali di Mestre, di Padova, di Treviso, di Mirano e di Dolo. Proseguono le operazioni per soccorrere e centralizzare eventuali altri feriti. Lo fa sapere l’Ulss 3 di Venezia.