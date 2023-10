il dibattito in aula

Sanità, il sistema regionale può reggere ancora? I numeri della maggioranza e il dubbio dell’opposizione: «Perché il privato funziona?»

Le parole dell’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, invoca il senso di responsabilità trasversale e parla dello stato di salute del sistema regionale: «Così come è non può reggere». Ecco i punti della riforma e le proposte messe in campo