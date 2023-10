Scoperti lavoratori in nero: multate e chiuse due aziende

Operazione della guardia di finanza nel Pordenonese. Sono in tutto 9 i lavoratori in nero scoperti: 7 cittadini indiani, tra cui un richiedente asilo, impiegati in un appezzamento agricolo e 2 italiani in un locale pubblico. Sanzionati i due datori di lavoro e e sospesa l'attività fino al pagamento delle sanzioni.

00:59