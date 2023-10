Due settimane di musica innovativa con Suns Europe

Suns Europe 2023 continua e nel mese d’ottobre conclude il suo ricco programma.

Dopo la serie di concerti che si sono tenuti durante l’estate, con la presenza in diverse località del Friuli, da est a ovest e da nord a sud, di artisti nostrani e musicisti provenienti da Ladinia, Paese Basco, Paesi Catalani, Galizia e Occitania, il festival europeo delle arti nelle lingue di minoranza completa il suo percorso, per quest’anno, tra Udine, Codroipo, Pradamano e Gorizia.

Il cartellone della sessione conclusiva della rassegna - organizzata dalla cooperativa Informazione friulana (società editrice di Radio Onde Furlane), con il sostegno finanziario di ministero della Cultura, Regione Fvg, Arlef e Comune di Udine e con la collaborazione di numerosi soggetti sia pubblici privati, locali e internazionali -, è stato presentato a Udine.

I suoi contenuti, tra musica e letteratura, sono stati illustrati dal direttore artistico del festival, Leo Virgili, e dal presidente di Informazione friulana, Carlo Puppo, che ha anche ricordato motivazioni e finalità dell’iniziativa: «Promuovere creatività, diversità culturale e diritti linguistici e connettere su queste basi il Friuli con il resto d’Europa», ha evidenziato Puppo, ricordando come «lavorare in rete» è sempre più rilevante ed efficace, per il numero delle entità a vario titolo coinvolte in Suns Europe e per la qualità delle relazioni sviluppate.

Questi aspetti sono stati apprezzati tanto dal vicepresidente e assessore regionale alla Cultura, Mario Anzil, che ha ribadito «il convinto sostegno della Regione a favore di Suns Europe, che rappresenta il pluralismo linguistico e culturale del nostro territorio e ne valorizza la tendenza alla collaborazione per realizzare progetti con una vocazione internazionale», quanto dall’assessore alla Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone, che ha puntato la sua attenzione sulla «qualità delle proposte artistiche di Suns Europe, caratterizzate da un alto tasso di innovazione» e sull’importanza del diritto alla lingua come diritto fondamentale.

Il vicesindaco di Codroipo, Giacomo Trevisan, e il direttore dell’Arlef, William Cisilino, hanno invece sottolineato, rispettivamente, il radicamento territoriale di Suns Europe e la sua notorietà nel contesto europeo.

Il clou della rassegna è rappresentato, come da tradizione, dalla serata del 14 ottobre al teatro nuovo Giovanni da Udine, unico evento a pagamento e i biglietti sono già in distribuzione. Sul palco del Teatrone, a partire, dalle 21, si esibiranno i rockers gallesi Chroma e quelli catalani Mishima, la cantautrice delle Isole Faroe Dania O. Tausen, il rapper basco Odei, la cantante della Bassa Sassonia Lisa Harms e il musicista friulano Devid Strussiat.

Il programma prevede anche il concetto degli FLK, gruppo di punta da più di trent'anni di quella che ancora oggi viene definita, nelle sue diverse espressioni, “gnove musiche furlane”.

Il via a Suns Europe sarà dato venerdì alle 18.30 a Cas*Aupa con un confronto a più voci su Usmis, il collettivo che tra gli anni Ottanta e Novanta ha curato l’omonima “riviste par culturis rivoluzionariis furlanis e planetariis” e una serie di iniziative a essa collegate.

Info e programma su www.sunseurope.com.