Esce di strada con l’auto: ferito un giovane

Un 27enne è rimasto ferito in un incidente che si è verificato nella giornata di mercoledì 5 ottobre in via Dante, a Tarcento.

Il giovane ha perso il controllo dell’auto, uscita di strada e rovesciatasi su un fianco. Gli infermieri della Sores hanno inviato un'ambulanza e l'elisoccorso.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Il conducente non sarebbe in pericolo di vita.