I ladri rubano monili in oro per seimila euro dall’abitazione della perpetua

LATISANA. Furto da 6 mila euro nell’abitazione della perpetua. E’ successo al primo piano della parrocchia di Sant’Andrea, a Ronchis.

A denunciare l’accaduto ai carabinieri di Latisana, nella mattinata di martedì 3 ottobre, è stata proprio la collaboratrice del parroco.

I malviventi hanno sottratto diversi monili in oro per un valore che, come detto, si aggira attorno ai 6 mila euro.

Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.