Manzano

Trovato morto l’ex imprenditore vitivinicolo Nicola Cencig

Il corpo rinvenuto in un capannone di via della Stazione a Manzano. Per circa 30 anni ha gestito un agriturismo col fratello. La causa più probabile della morte sembra essere riconducibile a un malore improvviso concomitante con una caduta

Anna Rosso